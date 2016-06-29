В Сумах повесился студент машколледжа В субботу, 18 марта, в окне второго этажа дома по ул. Соборная, 29 прохожие увидели повешенного человека.

Им оказался студент 4-го курса Сумского машколледжа 1998 г.р. Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, парень повесился на шторе, оставив предсмертную записку, в которой просил прощение у мамы. По данному факту проводится проверка.