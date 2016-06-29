В Сумах повесился студент машколледжа

Им оказался студент 4-го курса Сумского машколледжа 1998 г.р. Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, парень повесился на шторе, оставив предсмертную записку, в которой просил прощение у мамы. По данному факту проводится проверка.
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