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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 09:29270

На Сумщине до сих пор не возместили все потери селян от АЧС

На территории Сумщины с 2014 по 2016 год было зарегистрировано 12 случаев африканской чумы свиней, потери только от 8 возмещены.

Об этом заявил руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под председательством Первого вице-премьер-министра - Министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

По его словам, сейчас выплаты средств продолжаются. Например, на Белопольщине на ближайшую сессию районного совета вынесен вопрос о возврате средств за изъятых у населения свиней.

Д.Живицкий отметил, что на Сумщине уделяется большое внимание предупреждению возникновения заболеваний животных АЧС, ведь ликвидация последствий болезни требует гораздо больше времени и средств, чем профилактика.

«Сегодня вопрос правильного содержания животных и предотвращения возникновения эпидемий находится не только в плоскости агропромышленного комплекса и ветеринарии, но и экономической безопасности и социально-экономического развития региона. Ведь неблагополучность территорий по заболеванию АЧС негативно влияет на экспортные возможности страны. Сумщина - это аграрная область, и мы понимаем, что нужно вкладывать средства в профилактику, чем потом тратиться на ликвидацию проблем», - отметил Дмитрий Живицкий.

По его словам, участники заседания ГЧПК отметили, что благодаря слаженной работе, эффективной организации процесса и выполнению всех необходимых мероприятий Сумской области удалось побороть всплеск африканской чумы свиней. Также было отмечено качественную и слаженную работу служб, которые были задействованы в ликвидации вспышек африканской чумы свиней и подчеркнули необходимость проведения компенсаций за изъятое поголовье свиней у населения, ведь данный вопрос находится на особом контроле Кабинета Министров Украины.

Кроме этого, присутствующие обсудили вопросы профилактики и борьбы с африканской чумой свиней и выделение средств из местных бюджетов на содержание ветеринарных служб, контроля за наличием прививок против болезней животных и другие.

Общество Африканская чума свиней

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