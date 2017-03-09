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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:36221

На Сумщине пройдет акция «За чисте довкілля»

Эта акция проходит традиционно в течение апреля-мая по распоряжению Кабинета Министров Украины.

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации доложил вр.и.о начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Петр Кондров.

На Сумщине мероприятия по благоустройству будут проходить с 20 марта по 30 апреля.

«Учитывая погодные условия, уборка территории и приведение в надлежащее санитарное состояние территорий надо начинать уже сейчас, - подчеркнул чиновник. - В каждом населенном пункте должны быть утверждены мероприятия по проведению акции с указанием дат их проведения».

По его словам, на местах следует активизировать работу по привлечению предприятий и организаций различных форм собственности, жителей частной застройки к приведению в надлежащее санитарное и эстетическое состояние прилегающих и закрепленных территорий соответствующего населенного пункта.

Кроме того, Сумщина присоединяется ко Всеукраинской акции «За чисте довкілля», в рамках которой ориентировочно 8 апреля пройдет День благоустройства.

«Во время акции проводятся мероприятия по обеспечению чистоты и порядка в населенных пунктах, ликвидация несанкционированных свалок, уборка и приведение в надлежащее санитарное состояние придомовых территорий, парков, скверов, детских и спортивных площадок, кладбищ, улиц, дорог, остановок городского транспорта, высадка деревьев , кустов, закладка газонов и цветников», -отметил Петр Кондров.

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