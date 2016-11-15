На Сумщине на дороги госзначения хотят потратить больше 400 миллионов Как доложил на аппаратном совещании в облгосадминистрации начальник областного отдела инфраструктуры Владимир Дудченко, по состоянию на 15 марта на это планируется выделить около 38 млн гривен.

По его словам, предложения на ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения на сумму около 38 млн гривен поступили из районных бюджетов, бюджетов объединенных территориальных общин, поселковых и сельских советов области.

«Это даст возможность рассчитывать на финансирование из государственного бюджета ремонта и содержания дорог на территории Сумщины в размере почти 400 млн гривен. Сейчас областная служба автомобильных дорог завершает обработку предоставленных предложений, которые будут направлены на рассмотрение в Укравтодор», - отметил чиновник.

В разрезе территорий наибольшую сумму на ремонт дорог запланировала выделить Краснопольской райгосадминистрацией и сельскими советами Краснопольского района - 7,5 миллиона гривен. Активными о предоставлении предложений и готовности финансово приобщиться к ремонту автодорог государственного значения является Сумской, Белопольский, Бурынский и Роменский районы.