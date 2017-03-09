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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:13385

В Сумах переизбрали общественный совет при ОГА

Обновленный состав общественного совета при облгосадминистрации сформирован во время проведения учредительного собрания.

В учредительном собрании приняли участие представители 74 институтов гражданского общества, то есть общественных объединений, религиозных, благотворительных организаций, творческих союзов, профессиональных союзов, ассоциаций, организаций работодателей и их объединений, негосударственных средств массовой информации.

Впервые общественный совет формировался путем рейтингового голосования участников учредительного собрания. По результатам голосования составлен рейтинг участников учредительного собрания, согласно которому 35 представителей ИГС избраны членами общественного совета (максимально возможный в соответствии с требованиями действующего законодательства).

Первое заседание общественного совета состоится в конце марта после утверждения ее состава распоряжением председателя облгосадминистрации.

К сведению

Склад громадської ради при Сумській обласній державній адміністрації

ПІБ

Назва інституту громадянського суспільства (ІГС)

Посада в ІГС

1

Беленецька Ольга Анатоліївна

Сумська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»

голова правління

2

Бершов Ігор Олегович

Громадська організація «Кординаційна рада молодих юристів»

заступник голови

3

Биченко Михайло Герасимович

Незалежна професійна спілка найманих працівників ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»

заступник голови

4

Борисенко Сергій Миколайович

Первинна профспілкова організація працівників ВАТ «Шосткинський міськмолкомбінат»

голова

5

Гарасюк Михайло Степанович

Сумське міське громадське об’єднання польської культури

голова ревізійної комісії

6

Глоба Едуард Володимирович

Громадська організація «Професійна ліга соціальних працівників Сумщини»

голова правління

7

Губський Владислав Миколайович

Громадська організація «Антикорупційний центр спеціальних операцій»

голова правління

8

Демченко Григорій Хомич

Громадська організація «Сумська обласна організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз8Чорнобиль України»

голова

9

Калантай Людмила Володимирівна

Сумська обласна профспілкова організація працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів

голова профкому ПАТ «Сумбуд»

10

Ковбаса Володимир Миколайович

Об’єднана первинна профспілкова організація ПАТ «Сумихімпром»

заступник голови

11

Кондратенко Юрій Миколайович

Вільна професійна спілка «Воля» СДПУ ім. А.С.Макаренка

голова

12

Лебідь Андрій Євгенійович

Громадська організація «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини»

член

13

Макарюк Олексій Васильович

Громадська організація «Сумська спілка учасників бойових дій (АТО)»

член правління

14

Мальцев Дмитро Сергійович

Громадська організація «Центр боротьби з корупцією та тіньовою економікою»

голова

15

Михайловський Володимир Вікторович

Сумський обласний благодійний фонд правоохоронних органів «Співдружність»

президент

16

Назаренко Олексій Григорович

Громадська організація «Український освітній клуб»

координатор проектів

17

Оксьом Павло Михайлович

Сумська міська громадська організація «Фізкультурно-спортивний клуб Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка»

керівник

18

Островський Геннадій Миколайович

Сумська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України

заступник голови

19

Павленко Олег Олександрович

Громадська організація «Антикорупційна правозахисна агенція»

голова

20

Пархомчук Олексій Володимирович

Громадська організація «Житловий експерт»

уповноважений представник

21

Ревякіна Світлана Павлівна

Сумська обласна організація Українського добровільного, культурно-просвітницького, правозахисного, благодійного товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса

голова

22

Рекун Ігор Олексійович

Громадська організація «Громадське бюро «Правозахист»

директор програм

23

Романенко Валерій Іванович

Громадська організація «Асоціація сприяння самоорганізації населення «Сумщина»

член правління

24

Салманова Мехрібан Умудівна

Громадська організація «Центр азербайджанської культури «ГОБУСТАН»

голова

25

Сергієнко Олександр Васильович

Сумська обласна організація профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення

член

26

Соболевський Віктор Юрійович

Громадська організація «Сумське земляцтво у м. Києві»

перший заступник голови

27

Соловйова Альона Миколаївна

Сумська обласна молодіжна громадська організація «Креатив»

керівник

28

Сопітько Інна Миколаївна

Охтирська міська організація роботодавців «Діалог»

заступник голови

29

Старинський Євген Григорович

Сумське обласне відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів

перший заступник

30

Сухоставець Андрій Іванович

Сумська обласна організація Всеукраїнської профспілки працівників сфери бухгалтерського обліку та аудиту

заступник голови

31

Тимошенко Микола Єгорович

Сумська обласна громадська організація «Федерація шахів Сумської області»

президент

32

Туляков Олег Олегович

Громадська організація «Фонд регіональних досліджень»

голова правління

33

Хомутіннік Сергій Петрович

Громадська організація «За рідний край»

голова правління

34

Цигура Олексій Васильович

Сумська районна організація Українського товариства мисливців і рибалок

член

35

Чернявська Ніна Василівна

Сумська громадська організація «Сумське громадське коло»

керівник

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