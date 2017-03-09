В Сумах переизбрали общественный совет при ОГА Обновленный состав общественного совета при облгосадминистрации сформирован во время проведения учредительного собрания.

В учредительном собрании приняли участие представители 74 институтов гражданского общества, то есть общественных объединений, религиозных, благотворительных организаций, творческих союзов, профессиональных союзов, ассоциаций, организаций работодателей и их объединений, негосударственных средств массовой информации. Впервые общественный совет формировался путем рейтингового голосования участников учредительного собрания. По результатам голосования составлен рейтинг участников учредительного собрания, согласно которому 35 представителей ИГС избраны членами общественного совета (максимально возможный в соответствии с требованиями действующего законодательства). Первое заседание общественного совета состоится в конце марта после утверждения ее состава распоряжением председателя облгосадминистрации.