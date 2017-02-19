Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:38240

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат среди 10-летних

16-18 марта в Борисполе прошел чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2006-2007 г.р.

По результатам турнира первое место заняла сумская команда СДЮШОР «Динамо - 1» (тренер Ткач Н.В.). Вторыми были бориспольчанки ДЮСШ «Колосок - 1» (тренер Васюкова Н.С., Горохова Н.А.). «Бронзу» взяли девчата из СДЮШОР «Динамо - 2» (тренер Свистюр А.Ю.).

Спорт Индорхоккей

По тематике

Сумские хоккеисты взяли «бронзу» чемпионата Украины
09.03.2017 14:30

Сумские хоккеисты взяли «бронзу» чемпионата Украины

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01.03.2017 15:32

Сумские хоккеистки отличились в Беларуси

С 24 по 26 февраля в Минске (Беларусь) состоялся традиционный международный турнир по индорхоккею памяти В.Жмакина....

Сумчанка сыграла в финале кубка европейских чемпионов
23.02.2017 15:10

Сумчанка сыграла в финале кубка европейских чемпионов

Воспитанница сумского хоккея на траве Алина Фадеева сейчас выступает за ХК «Минск»....

«Сумчанка» победила в Литве в шестой раз
19.02.2017 17:38

«Сумчанка» победила в Литве в шестой раз

Сегодня, 19 февраля, в Шяуляе (Литва) завершился розыгрыш кубка европейских чемпионов по индорхоккею Трофи среди женских команд....

19.02.2017 13:07

«Сумчанка» вернулась в элиту европейского индорхоккея

Сегодня, 19 февраля, в Шяуляе (Литва) сумские хоккеистки выиграли у шотландских....

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«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
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2D - 10:00 14:35 18:30
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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