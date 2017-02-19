Сумские хоккеистки выиграли чемпионат среди 10-летних

По результатам турнира первое место заняла сумская команда СДЮШОР «Динамо - 1» (тренер Ткач Н.В.). Вторыми были бориспольчанки ДЮСШ «Колосок - 1» (тренер Васюкова Н.С., Горохова Н.А.). «Бронзу» взяли девчата из СДЮШОР «Динамо - 2» (тренер Свистюр А.Ю.).
3-5 марта в Виннице состоялся чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2003-2004 годов рождения....
С 24 по 26 февраля в Минске (Беларусь) состоялся традиционный международный турнир по индорхоккею памяти В.Жмакина....
Воспитанница сумского хоккея на траве Алина Фадеева сейчас выступает за ХК «Минск»....
Сегодня, 19 февраля, в Шяуляе (Литва) завершился розыгрыш кубка европейских чемпионов по индорхоккею Трофи среди женских команд....
Сегодня, 19 февраля, в Шяуляе (Литва) сумские хоккеистки выиграли у шотландских....