В Сумах пройдет детский индорхоккейный турнир 28-30 марта в Сумах пройдет традиционный турнир по индорхоккею «Восходящие звездочки».

В соревнованиях примут участие 4 команды юношей из Сум, Шостки, Коростеня и Минска, а также 7 команд девушек – из Сум, Полтавы и Минска.

Турнир пройдет в спорткомплексе «Динамо» (ул. Г.Кондратьева, 27). Начало в 10.00.

Торжественное закрытие 30 марта в 14.00.