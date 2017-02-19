В Сумах пройдет детский индорхоккейный турнир

В соревнованиях примут участие 4 команды юношей из Сум, Шостки, Коростеня и Минска, а также 7 команд девушек – из Сум, Полтавы и Минска.
Турнир пройдет в спорткомплексе «Динамо» (ул. Г.Кондратьева, 27). Начало в 10.00.
Торжественное закрытие 30 марта в 14.00.
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