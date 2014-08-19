В Сумах хотят назвать областную библиотеку именем Пантелеймона Кулиша

Присутствовавшая на заседании заместитель председателя областного совета Татьяна Головко проинформировала, что эта инициатива обсуждалась общественностью. И по ее информации, 58% участников обсуждения предлагают областной универсальной научной библиотеке присвоить звание нашего земляка, писателя и переводчика Пантелеймона Кулиша. К тому же, учитывая его политическую беспристрастность.
В обсуждении мнения депутатов отличались. Предлагали, учитывая скоротечность исторических процессов, оставить учреждение без названия. Однако, решение принято. И депутаты будут рекомендовать главе облсовета начать процесс наименования библиотеки.
Напомним, Областная универсальная научная библиотека длительное время носила имя Надежды Крупской. Вследствие процессов декоммунизации, она потеряла прежнее наименование.
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