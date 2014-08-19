В Сумах хотят назвать областную библиотеку именем Пантелеймона Кулиша Вопрос «О наименовании коммунального учреждения Сумского областного совета «Сумская областная универсальная научная библиотека» рассматривался на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта и молодежной политики.

Присутствовавшая на заседании заместитель председателя областного совета Татьяна Головко проинформировала, что эта инициатива обсуждалась общественностью. И по ее информации, 58% участников обсуждения предлагают областной универсальной научной библиотеке присвоить звание нашего земляка, писателя и переводчика Пантелеймона Кулиша. К тому же, учитывая его политическую беспристрастность.

В обсуждении мнения депутатов отличались. Предлагали, учитывая скоротечность исторических процессов, оставить учреждение без названия. Однако, решение принято. И депутаты будут рекомендовать главе облсовета начать процесс наименования библиотеки.

Напомним, Областная универсальная научная библиотека длительное время носила имя Надежды Крупской. Вследствие процессов декоммунизации, она потеряла прежнее наименование.