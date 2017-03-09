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Вчера 18:03307

Сумы встретили «Поезд единения Украины» «Труханівська Січ»

18 марта в Сумы прибыла делегация пятой всеукраинской акции «Поезд единения Украины» «Труханівська Січ».

Она проходит при поддержке президента Украины, Кабмина и патриарха УПЦ (КП) Филарета.

Встречали прибывших 18 марта в 10.00 на железнодорожном вокзале. В Сумы приехало около трехсот участников акции, среди которых школьники и студенты, курсанты Киевского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой. Приехали активисты из Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, Закарпатской, Черниговской, Черкасской областей, а также из Ивано-Франковска, Тернополя и с Волыни.

«Цель акции - единение молодежи всей Украины и демонстрация того, что Украина – едина. Будущее - за молодежью. Активисты путешествуют на большом поезде, который специально выделен «Укрзалізницей», - рассказала Ольга Резниченко.

Встречали делегатов: руководитель аппарата Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, заместитель главы ОГА Иван Боршош, замглавы облсовета Анатолий Ричкаль, мэр Сум Александр Лысенко. Открыл торжественную встречу г-н Боршош.

«День за днем убеждаемся в том, что именно в единстве наша сила, а молодежь - это будущее нашего государства и всего мира. Я верю в нашу победу, ведь знаю, что такие светлые люди, как вы, не могут не победить. Слава всем вам и слава Украине », - сказал Иван Боршош.

«Сегодня демонстрируем всей Украине, что от запада к востоку, от севера до юга мы едины и неразделимы. И очень приятно, что вы приехали к нам именно в этот день, ведь вчера мы отмечали сотую годовщину создания Украинской Народной Республики. Желаю вам всем хорошего дня и надеюсь, что это не последний визит Поезда единения в Сумы», - сказал Дмитрий Живицкий.

«Благодарю за то, что присоединились и являетесь участниками огромной и нужной в данный момент акции. Поезд единства покажет всему миру и каждому украинцу, который еще не понял, что только в единстве победа, только вместе преодолеем все трудности, победим врага, и Украина будет свободна и независима навсегда», - сказал мэр Сум Александр Лысенко.

После речей встречающие и гости на автобусах отправились на Центральное кладбище, где почтили память бойцов, погибших в зоне АТО, молебном и возложением цветов.

Закрывал мероприятие краткой речью атаман «Трухановской Сечи» Николай Бондарь.

«Я не первый раз на Сумщине и должен отметить, что ваш регион - это один из форпостов, который позволил Украине остаться Украиной. Сегодня уже точно нельзя отступать, ведь заплатили слишком дорого», - сказал Николай Бондарь.

Ольга Сергеева

К сведению

Участники всеукраинской акции «Поезд единения» впервые посетили Сумы. В нынешнем году это восьмой город, где побывала делегация. В Сумы она прибыла из Харькова.

После Сум поезд отправился в Глухов.

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