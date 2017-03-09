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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 18:06323

Сумские копы поймали курильщика с пистолетом

Патрульные обнаружили у нарушителя общественного порядка предмет, похожий на пистолет.

18 марта, в полночь, на железнодорожном вокзале, на улице Привокзальной, экипаж патрульных заметил мужчину, который, выйдя из вагона поезда, начал курить в неустановленном для этого месте.

Стражи порядка сделали ему замечание, после чего мужчина прекратил правонарушение. Когда инспекторы составляли админматериалы, то заметили, что гражданин нервничает.

Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него предмет, похожий на пистолет.

Полицейские привлекли данного гражданина к административной ответственности по статье 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах) КоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. 

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