Сумские копы поймали курильщика с пистолетом Патрульные обнаружили у нарушителя общественного порядка предмет, похожий на пистолет.

18 марта, в полночь, на железнодорожном вокзале, на улице Привокзальной, экипаж патрульных заметил мужчину, который, выйдя из вагона поезда, начал курить в неустановленном для этого месте.

Стражи порядка сделали ему замечание, после чего мужчина прекратил правонарушение. Когда инспекторы составляли админматериалы, то заметили, что гражданин нервничает.

Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него предмет, похожий на пистолет.

Полицейские привлекли данного гражданина к административной ответственности по статье 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах) КоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.