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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 10:37233

В Тростянце псевдогазовщицы обокрали 88-летнего пенсионера

Работники тростянецкой полиции открыли уголовное производство и разыскивают двух молодых женщин, которые, представившись пенсионеру работницами газовой службы, обманом проникли в его жилье и украли 1200 гривен.

В полицию с заявлением о краже обратилась местная жительница. Она рассказала: пока была на работе, две неизвестные женщины похитили из квартиры пенсию ее отца.

На месте полицейские застали растерянного 88-летнего пенсионера и его дочь. Опросив обоих, правоохранители установили ход событий. Как выяснилось, в тот день женщина ушла на работу, как обычно предупредив отца, чтобы не открывал неизвестным двери квартиры. Однако две незнакомки, которые пришли через время, не оставили старику другого выхода, так как громко начали стучать в дверь. Едва он открыл, как они, поспешно представившись работниками местного газового хозяйства, стали требовать показатели газового счетчика. Под предлогом плановой проверки оборудования, попросили поочередно зажечь все конфорки. И пока одна из них кружила пенсионеру голову, другая, улучив удобный момент, осмотрела жилье и увела спрятанные в шкафу остатки пенсии мужчины - 1200 гривен.

О краже старенький узнал гораздо позже дочери, которая, придя домой, увидела беспорядок в комнате. Расспросив отца, не приходили ли посторонние люди, проверила тайник и обнаружила кражу.

«Материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начали розыск злоумышленниц, - комментирует заместитель начальника Тростянецкого отделения полиции Максим Войт. - Я в который раз предостерегаю жителей нашего региона с осторожностью относиться к незнакомцам и не впускать их в свое жилище».

Полиция напоминает несколько простых правил, соблюдение которых убережет граждан от подобных противоправных посягательств.

Во-первых, будет нелишним оборудовать двери оптическим «глазком» или крепкой цепочкой, и общаться с неожиданными «гостями» через них.

Во-вторых, если визитер представляется работником ЖЭКа, газовой службы, полиции или участковым доктором, следует спросить у него соответствующее удостоверение или записать фамилию, имя и должность. Затем - позвонить в соответствующую службу и уточнить, работает ли у них такой человек. И только после этого решать, стоит ли впускать постороннего человека в свое жилище.

В-третьих, не лишним будет заранее договориться с теми, кто должен прийти с визитом, о том, что они по телефону предупредят о времени и цели своего прихода. Желательно, чтобы в это время, кроме пожилого человека, дома был еще кто-то из родственников.

Гражданам следует быть внимательными и осторожными, и тогда им не придется стать жертвой злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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