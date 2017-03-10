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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 09:34357

На Сумщине охранник украл сейф с оружием

На Белопольщине полицейские поймали злоумышленника, который вынес сейф с оружием из дома, в котором подрабатывал охранником.

В Белопольское отделение полиции с заявлением о краже обратился 42-летний житель одного из сел района. Мужчина рассказал, что из помещения летней кухни и жилого дома неизвестные похитили имущество, продукты питания и металлический сейф с ружьем. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили личности двух воров и место нахождения похищенных вещей.

«Причастным к краже оказались двое ранее судимые 27-ми и 26-ти летние приятели. Как выяснилось, заявитель лично предложил одному из них, а именно 27-летнему односельчанину ухаживать за его хозяйством, и передал ключи от хозяйственных помещений, - комментирует начальник Белопольского отделения полиции Сергей Курочка. - Но вместо того, чтобы добросовестно выполнять работу, мужчина решил «подзаработать» на доверии владельца усадьбы, похитив то имущество, которое должен был охранять. Планами быстрого обогащения поделился со своим другом».

В ходе следствия было установлено, что в течение нескольких вечеров мужчины вывезли из вверенного хозяйства едва ли не все более-менее стоящие вещи: бензопилу, бензокосу, болгарку, стиральную машину, свыше 30 кг меда, продукты питания и металлический сейф с охотничьим ружьем калибра 16 мм и 10 патронами к нему. Все похищенное они вывезли на автомобиле в собственные дома и занялись поиском покупателей. Мужчины даже успели распилить сейф и достать из него оружие.

Свои действия подозреваемые оправдывают постоянной нехваткой средств на собственные нужды. А что касается похищенного оружия, то говорят, что использовать его сами не собирались, а рассчитывали найти на него покупателя.

Большую часть похищенного сотрудники полиции уже вернули владельцу, а по факту совершенной кражи из его домовладения открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 185 УК Украины «Кража». Сейчас подельникам грозит новый длительный срок заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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