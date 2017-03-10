На Сумщине пограничники задержали молдавского коррупционера В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали молдаванина, которого разыскивает Интерпол.

В пункт пропуска «Бачевск» на вход в Украину в пешем порядке прибыл гражданин Молдовы, в отношении которого во время осуществления пограничного контроля сработала база данных Интерпола.

По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдову для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч 2. ст. 325 Уголовного кодекса Республики Молдова - коррупция.

28-летний мужчина задержан, после проведения процессуальных действий в установленном порядке передан компетентным органам, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.