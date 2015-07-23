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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:32399

Минздрав не против центра марихуаны на Сумщине

Минздрав Украины против применения марихуаны в лечебных целях не возражает, однако, клинических испытаний препаратов из конопли в нашей стране никто и никогда не проводил.

В Институте лубяных культур Национальной академии наук, который находится в Глухове, что на Сумщне, узнали об инициативе мэра города из прессы и выразили желанием обсудить с мэром детали проекта, пишет "КП" в Украине".

"С Терещенко мы сотрудничаем постоянно. Предприятие, которое он основал в Глухове, занимается переработкой наших культур. И конопли в том числе, - рассказал директор института Игорь Маринченко. - И интерес к конопле как технической культуре в Украине растет. Если в прошлом году в разных хозяйствах ей было отведено меньше 3 тысяч гектаров, то в этом уже 3,5 тысячи. Но дело в том, что выращивать ее могут только юридические лица по специальной лицензии. И использование в медицинских целях не разрешено".

Безнаркотическая конопля в Украине была выведена в 1982 году. Трава использовалась для плетения шпагатов, изготовления ткани, других промышленных товаров. Из семечек давили масло, а хозяйки рассматривали коноплю как сорняк, пригодный разве что для снадобий.

Применение конопли в народной медицине славян имеет давние корни. А вот официальная ее отвергала.

"Наш институт совместно с "Ассоциацией технической конопли" уже подготовил изменения в законы, чтобы безнаркотическую коноплю можно было использовать в медицине, - говорит Игорь Маринченко. - В нашей конопле нет тетрагидроканнабинола - компонента, который вызывает состояние наркотического опьянения. Но сохранены каннабиноиды, которые благотворно воздействуют на иммунную систему человека, в частности, угнетают раковые клетки".

По словам директора Института лубяных культур, конопляная терапия успешно используется в Израиле, Канаде, США. Причем в Штатах наравне с нейтральной применяют и наркотическую.

Первыми в Европе мы тоже не станем - два года назад использование конопли в медицинских целях разрешили в Чехии, а до этого ее лечебную силу признали в ряде других стран.

"У нас давно подмечено: те сотрудники института, которые много работают на конопляных плантациях, и живут дольше, и чувствуют себя здоровее других, - улыбается Игорь Маринченко. - Видимо, таки эта культура выделяет эфирные масла".

Общество Конопля Марихуана

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