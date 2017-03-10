Сумские копы поймали кладбищенского вора Патрульные обнаружили похищенные с кладбища элементы забора.

18 марта, около 19 часов, компания молодых людей отдыхала в гаражном помещении в переулке Гражданском. Рядом с гаражом стояла машина одного из отдыхающих, в которой они включили музыку.

Через час мужчины услышали, что музыка резко выключилась. Выйдя на улицу, мужчины обнаружили отсутствие ключей в легковушке. Рядом с их автомобилем стоял Peugeot, в котором был водитель и пассажир.

Между мужчинами началась ссора, и когда отдыхающие сообщили, что вызовут полицию, водитель Peugeot бросился наутек. Пассажира компании удалось задержать.

Патрульные, которые оперативно прибыли на вызов, заметили, что пассажир очень нервничает. Во время осмотра автомобиля инспекторы обнаружили в салоне 10 элементов металлической ограды. Пассажир не мог объяснить появление указанных предметов в машине.

Стражи порядка обследовали территорию кладбища, где обнаружили отсутствие именно тех элементов ограждения, которые находились в автомобиле. Ключи от легковушки нашли в кустах.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.