Конотопчанке дали 10 лет за убийство бывшего мужа К 10 годам лишения свободы приговорена женщина за убийство своего бывшего мужа.

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение по 48-летней жительницы г. Конотоп, которая обвинялась в умышленном убийстве своего бывшего мужа.

Досудебным расследованием установлено, что уже несколько лет, как обвиняемая развелась со своим мужем. У каждого из них была своя жизнь, объединяло бывшие супруги только любовь к спиртному и совместная квартира в г. Конотоп, где они проживали. Так, 28 мая 2016 года около 10.00 мужчина и женщина уже были навеселе. По словам обвиняемой, мужчина повредил ее мобильный телефон, а затем пытался ее задушить. Она взяла в руки нож и, защищаясь, ударила его в грудную клетку. Однако собранные во время досудебного расследования доказательства опровергли ее версию.

Как сообщила прокурор Конотопской местной прокуратуры Елена Удод, по решению суда обвиняемая признана виновной в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.