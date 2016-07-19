На Сумщине нашли юную участницу группы смерти Учитывая опасность и резонанс, который получили в последнее время так называемые подростковые «группы смерти», полиция инициировала ряд профилактических мероприятий, направленных на выявление среди детей и подростков Сумщины игроков таких квестов. Для чего были привлечены педагоги учебных заведений Сумщины и медработники.

Профилактические мероприятия развернуты почти во всех школах, лицеях и училищах. И, как констатируют полицейские, уже дают первые результаты.

«Во время медицинского осмотра на руках двух учениц одной из лебединских школ были обнаружены характерные царапины определенного содержания, - говорит начальник ювенальной превенции УПД ГУНП в Сумской области Сергей Тарасенко. - Наши работники провели соответствующие проверки и поговорили с самыми девочками. Выяснилось, что одна из них действительно попала в такое интернет-сообщество, и получила от «куратора» задачу, суть которой заключалась в том, чтобы выцарапать себе на предплечье лезвием определенное слово. Она задачу выполнила, однако условия игры ей категорически не понравились. Обдумав ситуацию, в которую попала, девочка пришла к выводу, что общается с душевнобольным человеком. Поэтому она прервала переписку, удалив из сети свою страницу и контент. Что же касается другой ученицы, то она поцарапала себе руку просто «за компанию» с одноклассницей».

С обеими ученицами и их родителями уже проведены беседы, по выявленному факту сотрудники полиции открыли уголовное производство по признакам статьи 120 УК Украины «Доведение до самоубийства», в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность «куратора». Проверки продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.