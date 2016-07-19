Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:011203

На Сумщине нашли юную участницу группы смерти

Учитывая опасность и резонанс, который получили в последнее время так называемые подростковые «группы смерти», полиция инициировала ряд профилактических мероприятий, направленных на выявление среди детей и подростков Сумщины игроков таких квестов. Для чего были привлечены педагоги учебных заведений Сумщины и медработники.

Профилактические мероприятия развернуты почти во всех школах, лицеях и училищах. И, как констатируют полицейские, уже дают первые результаты.

«Во время медицинского осмотра на руках двух учениц одной из лебединских школ были обнаружены характерные царапины определенного содержания, - говорит начальник ювенальной превенции УПД ГУНП в Сумской области Сергей Тарасенко. - Наши работники провели соответствующие проверки и поговорили с самыми девочками. Выяснилось, что одна из них действительно попала в такое интернет-сообщество, и получила от «куратора» задачу, суть которой заключалась в том, чтобы выцарапать себе на предплечье лезвием определенное слово. Она задачу выполнила, однако условия игры ей категорически не понравились. Обдумав ситуацию, в которую попала, девочка пришла к выводу, что общается с душевнобольным человеком. Поэтому она прервала переписку, удалив из сети свою страницу и контент. Что же касается другой ученицы, то она поцарапала себе руку просто «за компанию» с одноклассницей».

С обеими ученицами и их родителями уже проведены беседы, по выявленному факту сотрудники полиции открыли уголовное производство по признакам статьи 120 УК Украины «Доведение до самоубийства», в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность «куратора». Проверки продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Группа смерти Доведение до самоубийства Самоубийство Синий кит

По тематике

20.03.2017 16:17

В Сумах повесился студент машколледжа

В субботу, 18 марта, в окне второго этажа дома по ул. Соборная, 29 прохожие увидели повешенного человека....

16.02.2017 16:24

В центре Сум инвалид пытался покончить жизнь самоубийством

Сегодня, 16 февраля, сумчане заметили на крыше одной из 9-тиэтажек на улице Засумская сидящего на ограждении мужчину....

03.11.2016 13:19

В Сумах копы спасли женщину от самоубийства

2 ноября, около 11 часов, патрульные получили сообщение о женщине, которая просит помощи на улице Леси Украинки....

18.10.2016 14:34

В Шостке 18-летний студент выпал с шестого этажа

16 октября на ул. Черниговской в Шостке произошел трагический случай....

19.07.2016 17:34

На Сумщине полицейский пытался застрелиться

Находясь вне службы, сержант полиции Тростянецкого отделения полиции из ружья произвел выстрел себе в грудь. Врачам удалось спасти его жизнь....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Black comedy fest»
«Black comedy fest»
Кино Планета Кино
2D - 22:00
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 21:30 23:30
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 17:00 23:30
Украинская новая волна
Украинская новая волна
Кино Планета Кино
2D - 16:30
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 12:35 15:00 17:20 19:40 21:30
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
11:30 – 40 грн. 16:05 – 45 грн. 18:30 – 50 грн.
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:35 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.