Сумской грабитель гастролировал в Ахтырке Ранее судимый за имущественные преступления 29-летний сумчанин ограбил в Ахтырке 12-летнего школьника, отобрав у него смартфон.

За помощью к полиции обратилась мать 12-летнего ученика одной из ахтырских школ. Женщина рассказала: к ребенку подошел неизвестный мужчина и попросил посмотреть мобильный телефон, который мальчик как раз держал. Доверчивый школьник показал ему свой смартфон. Мужчина же, выхватив из рук ребенка гаджет, бросился бежать.

Как впоследствии выяснили сотрудники местной полиции, прибывшие на вызов, крики мальчика услышал другой мужчина, житель Ахтырки, что именно возился возле своего автомобиля. Он пытался задержать грабителя, однако тот оказался физически сильнее, поэтому, оттолкнув гражданина, исчез за ближайшим домом.

Имея приметы подозреваемого, правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили его личность - им оказался 29-летний ранее неоднократно судимый за кражи житель областного центра. Установили и адрес, по которому он жил вместе со своей сожительницей, тоже ранее судимым жительницей Шостки.

«Прибыв по адресу, наши сотрудники встретились с владельцем квартиры, которую снимал злоумышленник, и мужчина рассказал, что квартиранты полчаса назад сдали ключи и уехали в Сумы, - комментирует ход событий Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Мы перекрыли автовокзал, однако разыскиваемые там так и не появились. Задержал же их дежурный наряд полиции почти при выезде из района, и доставил в отдел полиции для дачи показаний. В ходе беседы выяснилось, что подозреваемый мужчина причастен еще к одному ограблению, совершенному в Ахтырке».

Накануне его жертвой стала 22-летняя местная жительница. Когда девушка возвращалась домой, сумчанин напал на нее и открыто отобрал сумку с мобильным телефоном и кошельком с деньгами. К слову: этими средствами он рассчитался с хозяином квартиры, которую снимал в райцентре.

Подозреваемый задержан и находится в СИЗО. По нему открыты уголовные производства по статье 186 УК Украины (грабеж), в рамках которого выясняется причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений. За содеянное мужчине грозит наказание в виде очередного срока лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.