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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:33178

В Сумах задержали вора, укравшего 400 метров кабеля

В течение марта месяца 31-летний сумчанин срезал более 400 метров телефонного кабеля из многоэтажек, оставив жителей без телефонной связи.

Утром в полицию поступило сообщение о том, что подозрительный мужчина в кустах неподалеку от реки Псел развел костер и выжигает медный провод с кабелей. Наряд полиции, прибывший на место происшествия, задержал мужчину и вместе с проводами доставил его в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Там мужчина признался: кабель срезал в одной из многоэтажек. Планировал выжечь из него медь, чтобы сдать ее и приобрести водки. Во время проверки правоохранители выяснили, что задержанный проник в подвал дома № 27 по улице Заливной и похитил 30 метров медного телефонного кабеля.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

В процессе следственных действий была доказана причастность мужчины не менее чем к шести аналогичным преступлениям в городе. Так 6 марта с подвала дома № 20 по проспекту Михаила Лушпы вор похитил 235 метров медного телефонного кабеля, а из подвала дома № 31 по улице Ивана Сирко, в то же таки день вырезал 60 метров кабеля. 8 и 9 марта вор «обогатился» еще более чем сто метров кабеля, украл в подвалах двух домов по улице Интернационалистов и по проспекту Лушпы.

Сейчас злоумышленник взят под стражу. За содеянное ему может грозить лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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