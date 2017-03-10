Две сумские улицы сидят без воды КП «Горводоканал» сообщает о порыве на ул. Багряного.

В связи с проведением аварийных работ по ликвидации порыва водопровода диаметром 100 мм по ул. Багряного, 6 сегодня, 21 марта, в 10:00 приостановлено водоснабжение домов по ул. Багряного и ул. Аэрофлотская. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.