На Сумщине пиротехники уничтожили устаревший боеприпас В течение 20 марта на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили ручную гранату Ф-1.

Кроме того, граждане нашли артснаряд. Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны были обнаружены на территории г. Сумы (с. Нижнее Песчаное) и г. Конотоп.

В частности, роменские пиротехники в 17:00 обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва ручную гранату Ф-1. Ее накануне в г. Конотоп в 100 м от жилых домов нашли работники одного из предприятий во время уборки территории.

А в 17:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Н. Песчаное (г. Сумы). Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это артиллерийский снаряд калибра 122 мм. На него наткнулись местные жители возле стадиона на открытой территории в 100 м от жилых домов.

На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

С наступлением весны люди чаще гуляют в лесах, готовят приусадебные участки к огородным работам, а потому могут наткнуться на взрывоопасные предметы. В связи с этим спасатели предостерегают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен войны могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».