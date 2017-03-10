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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:52251

Единый взнос: кому и сколько платить

В 2017 году, как и в прошлом, единый взнос взимается по ставке 22 процента и не удерживается с заработной платы работника. Сумму налога платит работодатель.

Максимальный размер начисленного единого взноса составляет с 1 января по 1 мая 2017 года составляет 8800 гривен, минимального - 704 гривны в месяц, - информируют в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы.

Физические лица - предприниматели и самозанятые лица в обязательном порядке уплачивают единый взнос за себя на уровне минимального страхового взноса, независимо от деятельности, выбранной системы налогообложения и дохода. Исключением, кроме самозанятых лиц, являются пенсионеры по возрасту и инвалиды, которые получают пенсию или социальную помощь.

Размер минимального страхового взноса для физических лиц-предпринимателей, отнесенных к первой группе плательщиков единого налога, в 2017 году составляет 352 гривны. Впрочем, и страховой стаж таким лицам будет зачисляться пропорционально уплаченному единому взносу.

Для работодателей: если база начисления единого взноса меньше установленного размера минимальной заработной платы, то единый взнос рассчитывается от суммы размера минимальной заработной платы, установленного законом на этот месяц и соответствующей ставки. Исключение: при проведении начислений на заработную плату (доходов) физическим лицам не по основному месту работы, по договорам гражданско-правового характера - единый взнос начисляется по ставке 22% на фактически начисленные доходы независимо от их размера, но с учетом максимальной величины базы начисления.

Для инвалидов, работающих на предприятии, применяется ставка единого взноса 8,41%, 5,5% и 5,3%.

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