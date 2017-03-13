В Сумах стартуют еженедельные сельхозярмарки С 25 марта по субботам и воскресеньям с 8:00 до 14:00 начинается проведение областных сельскохозяйственных выставок-ярмарок «Приусадебное хозяйство Сумщины - 2017».

Все желающие смогут приобрести здесь саженцы плодово-ягодных деревьев и декоративных растений, удобрения, средства защиты сельскохозяйственных культур, посадочный материал картофеля, семена трав, овощных культур и цветов, а также сельскохозяйственную продукцию и другие продовольственные товары по ценам товаропроизводителей.

Выставки сельскохозяйственной продукции и товаров будут проходить по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 29 у Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации, который является организатором и распорядителем ярмарочных мероприятий.