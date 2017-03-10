На Сумщине поймали замначальника райотдела полиции на взятке На Сумщине разоблачили заместителя начальника районного отдела полиции, который систематически требовал от предпринимателя неправомерную выгоду.

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления внутренней безопасности в Сумской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в рамках уголовного производства задокументирован факт систематического вымогательства заместителем начальника Шосткинского отдела полиции неправомерной выгоды.

Полицейский, который имеет специальное звание майор полиции, обязал физическое лицо платить ему ежемесячно определенную сумму за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности. В частности, сегодня, 21 марта 2017 года, предприниматель через посредника передал для полицейского 7 тыс. грн.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, проводятся санкционированные обыски по месту жительства недобросовестного полицейского и в отделе полиции. Кроме того, проверяется причастность других правоохранителей к указанным противоправным действиям.

Вместе с тем, решается вопрос об уведомлении о подозрении заместителю начальника Шосткинского отдела полиции по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.