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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00138

У сумчанина нашли наркотиков на 15 тысяч

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности обнаружили 39-летнего сумчанина, который хранил дома килограмм марихуаны и маковой соломы.

Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий для работников полиции поступила информация, что 39-летний сумчанин дома хранит большое количество наркотиков. При осмотре его домовладения, полицейские в кухне и комнате нашли большое количество пакетов, бумажных свертков с коноплей, маковой соломой и устройство для курения марихуаны.

«Хозяин объяснил, что выращивал коноплю и мак на своем приусадебном участке и хранил исключительно для собственного потребления. Однако есть основания полагать, что «наркотическое зелье» он мог сбывать наркозависимым лицам. Сейчас эту информацию мы проверяем, - комментирует Радий Будзинский, начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области. - По ценам черного рынка стоимость изъятого составляет 15 000 гривен».

Все изъятое работники полиции уже направили на экспертизу. А по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Наказанием за такое противоправную деятельность может стать лишение свободы от двух до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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