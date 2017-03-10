В Сумах отключат воду на Курском микрорайоне КП «Горводоканал» сообщает, что в ночь со вторника на среду не будет работать Тополянский водозабор.

В связи с проведением ремонтных работ на территории Тополянской насосной станции сегодня, 21 марта, в 22:00 будет приостановлена работа Тополянского водозабора. В ночное время без водоснабжения останутся жители Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянской и улиц, прилегающих к ней. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.