В Сумах отключат воду на Курском микрорайоне

В связи с проведением ремонтных работ на территории Тополянской насосной станции сегодня, 21 марта, в 22:00 будет приостановлена работа Тополянского водозабора. В ночное время без водоснабжения останутся жители Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянской и улиц, прилегающих к ней. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
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