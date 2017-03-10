Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:15145

В Сумах стартует призывная кампания

Исполком принял решение об организации в Сумах весеннего призыва.

Во время очередного заседания 21 марта члены исполнительного комитета приняли решение «Об очередном призыве граждан Украины на срочную военную службу в апреле-мае 2017 года».

Этим документом исполком решил обеспечить организацию и проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины и других военных формирований в апреле-мае 2017 года граждан мужского пола 1990-1997 годов рождения, которым ко дню отправления в военные части не исполнится 27 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва. Для этого будут созданы призывная и медицинская комиссии, которые будут работать с 1 апреля по 31 мая.

Главе Песчанского сельского совета, руководителям жилищно-эксплуатационных организаций, предприятий, учреждений и организаций независимо от подчинения и форм собственности, осуществляющих эксплуатацию домов, а также владельцам домов (в том числе общежитий, ОСМД) поручено обеспечить своевременное предоставление необходимых сведений о призывниках, а также оповещения их о вызове в Сумской городского военного комиссариата.

На руководителей предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений города возложена задача выделить технических работников для работы в Сумском объединенном городском военном комиссариате (с 1 апреля по 30 июня), а также полностью готов к работе автотранспорт для обеспечения призывному участку. Также на период призыва они не должны направлять призывников в командировку, а в противном случае отозвать их из командировок и обеспечить своевременное прибытие к призывному участку.

Отделу здравоохранения поручено заниматься медицинским осмотром граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу.

На Сумской отдел полиции возложена задача организовать розыск, задержание и доставку в городской военный комиссариат лиц, уклоняющихся от призыва.

Также из сотрудников полиции и военкомата должна быть создана оперативная группа по розыску призывников, уклоняющихся от призыва.

На время призывной кампании будет работать внештатная группа для проведения профессионально-психологического отбора граждан 1990-1997 годов рождения, подлежащих призыву на срочную военную службу. Управлению образования и науки поручено укомплектовать эту группу психологами.

Общество
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Black comedy fest»
«Black comedy fest»
Кино Планета Кино
2D - 22:00
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 21:30 23:30
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 17:00 23:30
Украинская новая волна
Украинская новая волна
Кино Планета Кино
2D - 16:30
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 12:35 15:00 17:20 19:40 21:30
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
11:30 – 40 грн. 16:05 – 45 грн. 18:30 – 50 грн.
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:35 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.