В Сумах стартует призывная кампания Исполком принял решение об организации в Сумах весеннего призыва.

Во время очередного заседания 21 марта члены исполнительного комитета приняли решение «Об очередном призыве граждан Украины на срочную военную службу в апреле-мае 2017 года».

Этим документом исполком решил обеспечить организацию и проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины и других военных формирований в апреле-мае 2017 года граждан мужского пола 1990-1997 годов рождения, которым ко дню отправления в военные части не исполнится 27 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва. Для этого будут созданы призывная и медицинская комиссии, которые будут работать с 1 апреля по 31 мая.

Главе Песчанского сельского совета, руководителям жилищно-эксплуатационных организаций, предприятий, учреждений и организаций независимо от подчинения и форм собственности, осуществляющих эксплуатацию домов, а также владельцам домов (в том числе общежитий, ОСМД) поручено обеспечить своевременное предоставление необходимых сведений о призывниках, а также оповещения их о вызове в Сумской городского военного комиссариата.

На руководителей предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений города возложена задача выделить технических работников для работы в Сумском объединенном городском военном комиссариате (с 1 апреля по 30 июня), а также полностью готов к работе автотранспорт для обеспечения призывному участку. Также на период призыва они не должны направлять призывников в командировку, а в противном случае отозвать их из командировок и обеспечить своевременное прибытие к призывному участку.

Отделу здравоохранения поручено заниматься медицинским осмотром граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу.

На Сумской отдел полиции возложена задача организовать розыск, задержание и доставку в городской военный комиссариат лиц, уклоняющихся от призыва.

Также из сотрудников полиции и военкомата должна быть создана оперативная группа по розыску призывников, уклоняющихся от призыва.

На время призывной кампании будет работать внештатная группа для проведения профессионально-психологического отбора граждан 1990-1997 годов рождения, подлежащих призыву на срочную военную службу. Управлению образования и науки поручено укомплектовать эту группу психологами.