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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:38107

Полиция раскрыла за сутки шесть краж

С начала нынешнего года в Сумской зарегистрировано 734 кражи, из которых 478 раскрыто.

Только за минувшие сутки на территории Сумской области полиция раскрыла 6 краж из домов, учреждений и других помещений.

В Сумской отдел полиции обратился 35-летний житель областного центра и сообщил, что из его автомобиля ВАЗ 2107, который он оставил на ночь рядом со своим домом по улице Декабристов, неизвестные злоумышленники похитили аккумулятор и сняли четыре колеса с дисками. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.

В квартиру 39-летней жительницы Шостки, в течение трех суток, когда она отсутствовала дома, подобрав ключ к двери, проник вор и вынес из дома 68000 гривен, 300 долларов, изделия из золота, дорогие часы и ноутбук.

Еще одна кража из квартиры произошла в селе Перекоповка Роменского района. Подобрав ключ к замку, неизвестный вор проник в частный дом местной жительницы и похитил из него деньги в сумме 3000 гривен. За кражи с проникновением в жилье в соответствии с ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины полиция открыла уголовные производства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 6-ти лет.

В Сумах правоохранители задержали 21-летнего жителя областного центра, который, находясь на территории центрального кладбища, совершил кражу из чужого захоронения металлического ограждения. Свою добычу злоумышленник сдал в металлолом, а вырученные от сделки деньги потратил на собственные нужды.

Полиция Сум задержала также 33-летнего жителя одного из сел Сумского района по подозрению в совершении кражи. В прошлую субботу мужчина зашел в один из продуктовых магазинов по улице Герасима Кондратьева, и, воспользовавшись моментом, похитил у продавщицы мобильный телефон стоимостью около пяти тысяч гривен.

В Сумском районе за кражу полиция задержала 34-летнего жителя села Токари. Мужчина, находясь в гостях у своего знакомого и распивая с ним спиртные напитки, воспользовался возможностью, и когда шел домой, украл у своего приятеля мобильный телефон. По всем фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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