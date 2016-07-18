Сумчанин поблагодарил мэра за сбывшуюся детскую мечту Сумчанин Валерий Осадченко снял очередное видео о состоянии дел в нашем городе.

На этот раз в его поле зрения попал подземный переход в центре города. Несмотря на проведенный в прошлом году ремонт, на который было потрачено более 2 млн грн, переход полон воды и его нужно ремонтировать снова.

В своем обращении к мэру сумчанин благодарит градоначальника за то, что теперь осуществилась его мечта, и он может в любой день приходить в подземный переход и запускать в образовавшихся лужах бумажные кораблики. Один из таких сумчанин назвал «Бюджет г. Сумы».