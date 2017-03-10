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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 19:341722

Во время обыска у шосткинского полицейского нашли деньги, золото, оружие и российский флаг

Во время обыска в кабинете начальника Шосткинского отдела полиции выявлено наличные и золотые слитки, а дома - оружие и флаг РФ.

В рамках уголовного производства по факту систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем начальника Шосткинского отдела полиции, которого сегодня, 21 марта 2017 года, разоблачен на получении 7 тыс. грн, прокуратурой Сумской области совместно с Управлением внутренней безопасности в Сумской области проведен ряд следственных действий, направленных на установление других правоохранителей, причастных к указанному преступлению. В частности, проведен санкционированный обыск в кабинете и в доме начальника указанного отдела полиции.

Во время проведения следственных действий в доме руководителя обнаружено и изъято огнестрельное оружие, значительное количество патронов, ножи, штык-ножи и флаг Российской Федерации. В кабинете правоохранителя, который имеет специальное звание полковник полиции, обнаружено и изъято 21,5 тыс. долларов США, 150 евро, золотые слитки, ювелирные изделия и коллекцию монет.

В настоящее время начато досудебное расследование по установлению происхождения найденных ценностей. Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации), сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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