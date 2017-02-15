Мусорный коллапс в Ромнах пообещали разрулить до конца следующей недели Об этом сообщил мэр Ромен Сергей Салатун во время оперативного совещания 21 марта.

Мэр отметил острую проблему в городе - переполненные мусорные площадки. Сергей Салатун заверил, что до конца следующей недели мусорный коллапс в Ромнах будет ликвидирован. В свою очередь, заместитель городского головы Иван Яременко дал поручение руководителю управления жилищно-коммунального хозяйства организовать уборку полосы вдоль автомобильной дороги Ромны - Сумы.