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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57211

Трое жителей Сумщины стали жертвами мошенников

Пострадавшие - жители Путивля, Конотопа и Ямпольского районов. И хотя сценарии, по которым действовали злоумышленники не новые, аферистам, которые представлялись банкиром, покупателем и продавцом в сети Интернет, удалось выманить у доверчивых граждан 26 тысяч гривен.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 71-летний пенсионер из Путивля. Мужчина рассказал правоохранителям, что незнакомец, который ему позвонил, представился работником банка. Последний сообщил, что с карточки заявителя кто-то пытается снять деньги. Чтобы предотвратить это, предложил мужчине снять все сбережения в ближайшем банкомате, а именно 3 тысячи гривен, которые затем положить на счет его новой банковской карты, которую он по телефону поможет открыть на его имя. Пенсионер сделал все, как того хотел «телефонный» злоумышленник, а вскоре, обратившись в учреждение банка, понял, что его обманули.

Другой жертвой мошенничества стала и 55-летняя жительница Ямпольского района. Женщина на одном из сайтов объявлений в сети Интернет пыталась продать ноутбук за 9 тысяч гривен, а когда связалась с покупателем и обсудила все условия купли-продажи, потеряла и технику, и деньги. Ноутбук она отдала курьеру, а затем по просьбе так называемого покупателя увеличить лимит своей банковской карты на 1 700 гривен, куда он должен был перечислить деньги за товар, так заморочил ей голову разными разговорами, что женщина вместо того чтобы перечислить деньги на свой счет , пополнила чужую банковскую карточку и сама сегодня не понимает, зачем это сделала.

Если жительница Ямпольского района пыталась продать свой товар, 47-летняя жительница Конотопского района наткнулась на злоумышленников, которые под предлогом продажи свиней, завладели ее деньгами в сумме 12 300 гривен. Деньги женщина перечислила на предложенный счет, а вот обещанных животных ждет до сих пор.

По всем фактам в полиции следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и делают все возможное, чтобы разыскать злоумышленников и привлечь их к ответственности.

Чтобы другие жители области не попали «на крючок» подобных проходимцев, правоохранители советуют, не вести разговоры с так называемыми работниками банка, которые предлагают свои услуги по телефону. Все банковские операции проходят исключительно в учреждениях банка, а подобные телефонные собеседники никто другой как обычные аферисты. А покупая или продавая товар в сети Интернет, всегда помните, что любое объявление может быть фейковым, а за выгодным предложением может скрываться обычный злоумышленник, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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