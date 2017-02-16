В Сумах пьяные пешеходы избили водителя, который на них чуть не наехал Патрульные задержали двух мужчин, которые повредили авто, а затем избили его владельца.

Обычное замечание стоило жителю Сумского района поврежденного транспортного средства и телесных повреждений. Инцидент произошел 19 марта, около 17 часов, на улице Степана Бандеры.

Двигаясь на автомобиле, заявитель заметил двух неизвестных, которые, идя по краю проезжей части, начали резко выходить на дорогу.

Водитель подал звуковой сигнал, затем остановился и сделал замечание мужчинам, которые имели признаки алкогольного опьянения. В ответ пешеходы сначала повредили автомобиль водителя, а затем нанесли ему телесные повреждения. Случайные люди, которые стали свидетелями данного события, вызвали патрульную полицию.

Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия и сразу же задержали 31- и 57-летнего нападающих. Инспекторы надели на них наручники.

Во время поверхностной проверки у младшего мужчины полицейские обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Патрульные доставили обоих мужчин в Сумское отделение полиции для проведения дальнейшей проверки.