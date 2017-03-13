Без воды остались жители Нижнего Песчаного и не только

В связи с проведением ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 100 мм по ул. Школьная, 37 (с. Нижнее Песчаное) сегодня, 22 марта, в 9:30 прекращено водоснабжение домов с. Нижнее Песчаное.
Также из-за проведения ремонтных работ по ул. Воровского, 9 без водоснабжения находятся дома по ул. Воровского от № 5 до № 49.
По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
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