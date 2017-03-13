Без воды остались жители Нижнего Песчаного и не только КП «Горводоканал» сообщает об ограничении водоснабжения.

В связи с проведением ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 100 мм по ул. Школьная, 37 (с. Нижнее Песчаное) сегодня, 22 марта, в 9:30 прекращено водоснабжение домов с. Нижнее Песчаное.

Также из-за проведения ремонтных работ по ул. Воровского, 9 без водоснабжения находятся дома по ул. Воровского от № 5 до № 49.

По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.