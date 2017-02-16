Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30316

Сумские подростки дали сдачи кофейному автомату

Патрульные задержали 3 несовершеннолетних, которые повредили кофейный автомат.

19 марта, около 3 часов ночи, патрульные получили сообщение о гражданах, которые бьют кофейный автомат на проспекте Шевченко. Оперативно отреагировав на сообщение, стражи порядка обнаружили 3 несовершеннолетних, которые били аппарат.

Как выяснилось, ребята решили приобрести кофе, но когда они положили 10-гривневую купюру, аппарат не дал им сдачи. После этого они решили забрать их самостоятельно.

Ребята начали бить по нему, вырывать кнопки и панели. Их действия заметили прохожие, которые и вызвали экипаж патрульных.

Инспекторы вызвали на место родителей трех 14-летних подростков и следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Патрульная полиция

По тематике

Сегодня 15:14

В Сумах патрульные нашли и вернули владельцу номерные знаки

20 марта, около 11 часов, патрулируя территорию моста на улице Прокофьева, экипаж патрульных нашел номерные знаки от транспортного средства....

Сегодня 11:25

В Сумах пьяные пешеходы избили водителя, который на них чуть не наехал

Патрульные задержали двух мужчин, которые повредили авто, а затем избили его владельца....

27.02.2017 14:14

В Сумах патрульные нашли краденный телефон

Патрульные обнаружили очередной мобильный телефон, который находится в розыске....

17.02.2017 14:09

Стали известны подробности спасения инвалида-сумоубийцы сумскими патрульными (видео)

Рискуя жизнью, патрульные полицейские спасли мужчину, который чуть не прыгнул с 9 этажа....

16.02.2017 12:35

Сумские копы задержали вора-гастролера с Полтавщины

Патрульные обнаружили мужчину, который находился в розыске полицией Полтавщины и имел при себе несколько ножей....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Black comedy fest»
«Black comedy fest»
Кино Планета Кино
2D - 22:00
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 21:30 23:30
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 17:00 23:30
Украинская новая волна
Украинская новая волна
Кино Планета Кино
2D - 16:30
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 12:35 15:00 17:20 19:40 21:30
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
11:30 – 40 грн. 16:05 – 45 грн. 18:30 – 50 грн.
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:35 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.