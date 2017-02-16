Сумские подростки дали сдачи кофейному автомату

19 марта, около 3 часов ночи, патрульные получили сообщение о гражданах, которые бьют кофейный автомат на проспекте Шевченко. Оперативно отреагировав на сообщение, стражи порядка обнаружили 3 несовершеннолетних, которые били аппарат.
Как выяснилось, ребята решили приобрести кофе, но когда они положили 10-гривневую купюру, аппарат не дал им сдачи. После этого они решили забрать их самостоятельно.
Ребята начали бить по нему, вырывать кнопки и панели. Их действия заметили прохожие, которые и вызвали экипаж патрульных.
Инспекторы вызвали на место родителей трех 14-летних подростков и следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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