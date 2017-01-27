Из-за найденных в лесу патронов ахтырчанин может сесть в тюрьму В ходе санкционированного обыска домовладения 33-летнего ахтырчанина полицейские обнаружили и изъяли 9 разнокалиберных патронов.

В Ахтырский отдел полиции поступила оперативная информация о возможной причастности к незаконному хранению боеприпасов 33-летнего жителя райцентра. В результате проведенных полицейскими оперативных мероприятий информация подтвердилась. Поэтому, получив решение суда, они осмотрели домовладение подозреваемого.

«Во время обыска в его доме сотрудники полиции обнаружили и изъяли 9 патронов различных калибров - три патрона к винтовке 16 калибра, еще три - к СВД калибра 7,62 мм, два к АКМ - 5,45 мм и один патрон к ПМ-9 мм, - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Как объяснил мужчина, патроны он нашел в лесу и оставил себе «на всякий случай». Каким же образом он собирался их использовать, объяснить не захотел».

Изъятые патроны правоохранители направили на экспертизу. А по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины «Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения». Санкция этой статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.

Работники полиции в очередной раз напоминают гражданам, что согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности. Сделайте правильные выводы, и не подвергайте себя и окружающих опасности, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.