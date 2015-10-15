Сумчанка стала чемпионкой Молдовы Сумская борчиха Светелана Саенко в очередной раз выиграла чемпионат Молдовы по борьбе.

Многократная призерка чемпионатов мира и Европы, двукратная участница Олимпийских игр, вице-президент Сумской региональной федерации вольной борьбы, руководитель детского клуба «Веселый богатырь» Светлана Саенко одержала очередную победу. Выиграв в 3 встречах (все поединки с явным превосходством), на прошедшем 16-18 марта чемпионате республики Молдова, сумчанка и дальше остается безоговорочным лидером молдавской сборной и продолжает подготовку к чемпионату Европы и мира, которые пройдут в мае (Сербия) и августе (Франция) соответственно, пишет sportclub.sumy.ua.