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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанка стала чемпионкой Молдовы

Сумская борчиха Светелана Саенко в очередной раз выиграла чемпионат Молдовы по борьбе.

Многократная призерка чемпионатов мира и Европы, двукратная участница Олимпийских игр, вице-президент Сумской региональной федерации вольной борьбы, руководитель детского клуба «Веселый богатырь» Светлана Саенко одержала очередную победу. Выиграв в 3 встречах (все поединки с явным превосходством), на прошедшем 16-18 марта чемпионате республики Молдова, сумчанка и дальше остается безоговорочным лидером молдавской сборной и продолжает подготовку к чемпионату Европы и мира, которые пройдут в мае (Сербия) и августе (Франция) соответственно, пишет sportclub.sumy.ua.

Спорт Борьба Светлана Саенко

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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