Сумские власти не собираются улучшать комфорт в маршрутках

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У відповідності до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відтак, згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Сумської міської ради (в особі міського голови), як організатор перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування, за результатами конкурсу укладає договори про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми і на законодавчому рівні не наділений повноваженнями щодо затвердження будь-яких правил/норм етичної поведінки (в тому числі що стосуються водіїв автобусів підприємств всіх форм власності).

Як вбачається з положень Закону України «Про автомобільний транспорт» автомобільний перевізник – фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами.

В той же час, Законом України «Про транспорт» встановлено, що втручання у господарську діяльність підприємств транспорту місцевими органами влади і самоврядування не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.

Згідно ст. 16 ЗУ «Про автомобільний транспорт» до персоналу автомобільного транспорту належать працівники, які безпосередньо надають послуги з перевезення пасажирів чи вантажів, виконують роботи з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, надають допоміжні послуги, пов'язані з перевезеннями. Трудові відносини персоналу автомобільного транспорту регулюються трудовим законодавством, у тому числі положенням про дисципліну та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Подібні норми містяться і в ст. 17 ЗУ «Про транспорт», де зазначено, що трудові відносини, соціальний захист і дисципліна працівників транспорту регулюються Кодексом законів про працю України, іншими законодавчими актами України, статутами (положеннями) про дисципліну працівників окремих видів транспорту, що затверджуються Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними профспілками.

Статтею 17 ЗУ «Про автомобільний транспорт» встановлено, що персонал автомобільного транспорту повинен відповідати визначеним законодавством вимогам, зокрема: ввічливо та уважно реагувати на звернення і скарги споживачів послуг автомобільного транспорту.

На сьогоднішній день в Україні є чинними та діють Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту (затв. Постановою КабМіну України від 18.02.1997 № 176), згідно п. 40 яких, за договором перевезення пасажира автобусом перевізник зобов'язується безпечно перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здавання ним багажу – доставити до пункту призначення багаж та видати його пасажиру або уповноваженій ним особі. Пасажир зобов'язується внести установлену плату за проїзд, а в разі здавання багажу до багажного відділення – плату за його перевезення.

Окрім того, п. 145 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту встановлено, що перевізник зобов’язаний забезпечити дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт та захист прав споживачів.

Пунктами 147 та 149 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту визначено права та обов’язки водія, зокрема, водій зобов’язаний бути охайно одягненим, чемно поводитися з пасажирами, а також водію забороняється розмовляти з пасажирами, їсти, пити, курити під час руху автобуса.

Як виходить з положень Кодексу законів про працю України працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.

З огляду на викладене вище, проаналізувавши норми чинного законодавства України, виконавчий комітет Сумської міської ради, як організатор перевезень на міських маршрутах загального користування не наділений повноваженнями щодо затвердження правил/норм етичної поведінки водіїв.

Оскільки, всі автобуси, що обслуговують маршрути загального користування у м. Суми мають відповідний сертифікат ДСТУ виробника, а встановлення додаткового обладнання (переобладнання) транспортного засобу може викликати необхідність внесення відповідних змін до сертифікату та беручи до уваги до уваги той факт, що на законодавчому рівні встановлено заборону втручання в господарську діяльність підприємств транспорту – виконавчий комітет Сумської міської ради не може вплинути на перевізників з метою встановлення ними додаткового оснащення автобусів шляхом встановлення відгороджень водіїв з віконцем для видачі грошей та кнопок «СТОП». Натомість, Вашу пропозицію з приводу встановлення відгороджень водіїв з віконцем для видачі грошей та кнопок «СТОП» буде доведено до уваги перевізників на чергових зборах.

Додатково повідомляємо, у всіх автобусах, що працюють на маршрутах загального користування в м. Суми, зазначено інформацію про перевізника: місцезнаходження (юр.адресу) та контактний номер телефону для скарг та пропозицій.

Окрім того, з питань якості обслуговування та/або незадовільної роботи водіїв автобусів пасажири можуть звернутись до відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради (м. Суми, м-н Незалежності, 2, каб. 137; тел. 700-667, 700-668; e-mail: transport@smr.gov.ua), до відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради (м. Суми, вул. Горького, 21, каб. 210, тел. 700-656; e-mail: torg@smr.gov.ua) або до суду (Захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди).

Сумський міський голова О.М.Лисенко