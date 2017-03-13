Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:04442

На Сумщине будут судить организатора незаконной порубки деревьев на 1,3 миллиона

На Сумщине вслед за исполнителем будут судить и организатора незаконной порубки деревьев на 1,3 млн грн.

Как уже сообщалось ранее, 5 января 2017 года Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который совместно с другими, в то время неустановленными, лицами в течение сентября-октября 2016 года без соответствующих разрешительных документов спилил 280 деревьев породы ясеня зеленого и дуба на территории Новосухановского сельского совета Сумского района на сумму более 1,3 млн грн.

В настоящее время благодаря принятым скоординированным мерам работников прокуратуры и полиции удалось установить организатора указанной незаконной порубки деревьев. По результатам собранных доказательств в суд направлено обвинительное заключение в отношении 39-летнего местного жителя. Кроме того, усилия правоохранителей направлены на установление других лиц, причастных к незаконной порубке деревьев.

Как сообщил заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Владимир Мороз, действия обвиняемого квалифицированы по ст. 246 (незаконная порубка деревьев в лесах, повлекшая существенный вред) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Black comedy fest»
«Black comedy fest»
Кино Планета Кино
2D - 22:00
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 21:30 23:30
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 17:00 23:30
Украинская новая волна
Украинская новая волна
Кино Планета Кино
2D - 16:30
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 12:35 15:00 17:20 19:40 21:30
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
11:30 – 40 грн. 16:05 – 45 грн. 18:30 – 50 грн.
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:35 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.