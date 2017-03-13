На Сумщине будут судить организатора незаконной порубки деревьев на 1,3 миллиона На Сумщине вслед за исполнителем будут судить и организатора незаконной порубки деревьев на 1,3 млн грн.

Как уже сообщалось ранее, 5 января 2017 года Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который совместно с другими, в то время неустановленными, лицами в течение сентября-октября 2016 года без соответствующих разрешительных документов спилил 280 деревьев породы ясеня зеленого и дуба на территории Новосухановского сельского совета Сумского района на сумму более 1,3 млн грн.

В настоящее время благодаря принятым скоординированным мерам работников прокуратуры и полиции удалось установить организатора указанной незаконной порубки деревьев. По результатам собранных доказательств в суд направлено обвинительное заключение в отношении 39-летнего местного жителя. Кроме того, усилия правоохранителей направлены на установление других лиц, причастных к незаконной порубке деревьев.

Как сообщил заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Владимир Мороз, действия обвиняемого квалифицированы по ст. 246 (незаконная порубка деревьев в лесах, повлекшая существенный вред) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.