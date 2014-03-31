В Сумах националисты проводят акцию против «Сбербанка»

Организатором выступил «Національний корпус», к нему присоединились «свободовцы» и другие патриотические активисты. Они заклеили окна и двери банка листовками, обписали надписями «Геть окупантів!» и др. Из колонки звучат патриотические и антироссийские песни.
На месте работает полиция, которая квалифицирует происходящее как хулиганство, но особо не вмешивается.
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