В Сумах националисты проводят акцию против «Сбербанка» Сегодня, 22 марта, в Сумах на перекрестке Покровской площади и ул. Воскресенская проходит акция протеста против работы «Сбербанка России» на территории Украины.

Организатором выступил «Національний корпус», к нему присоединились «свободовцы» и другие патриотические активисты. Они заклеили окна и двери банка листовками, обписали надписями «Геть окупантів!» и др. Из колонки звучат патриотические и антироссийские песни.

На месте работает полиция, которая квалифицирует происходящее как хулиганство, но особо не вмешивается.