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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20502

В Сумах националисты проводят акцию против «Сбербанка»

Сегодня, 22 марта, в Сумах на перекрестке Покровской площади и ул. Воскресенская проходит акция протеста против работы «Сбербанка России» на территории Украины.

Организатором выступил «Національний корпус», к нему присоединились «свободовцы» и другие патриотические активисты. Они заклеили окна и двери банка листовками, обписали надписями «Геть окупантів!» и др. Из колонки звучат патриотические и антироссийские песни.

На месте работает полиция, которая квалифицирует происходящее как хулиганство, но особо не вмешивается.

Общество Сбербанк России

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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