В Сумах патрульные нашли и вернули владельцу номерные знаки

Проверив номера по имеющимся базам полиции, полицейские установили, что они принадлежат автомобилю ВАЗ. Как выяснилось, владелец указанного авто, 17 марта, обращался в полицию по поводу кражи из его транспортного средства номерных знаков.
Патрульные передали находку владельцу, который поблагодарил инспекторам за оперативность и неравнодушие.
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