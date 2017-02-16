В Сумах патрульные нашли и вернули владельцу номерные знаки 20 марта, около 11 часов, патрулируя территорию моста на улице Прокофьева, экипаж патрульных нашел номерные знаки от транспортного средства.

Проверив номера по имеющимся базам полиции, полицейские установили, что они принадлежат автомобилю ВАЗ. Как выяснилось, владелец указанного авто, 17 марта, обращался в полицию по поводу кражи из его транспортного средства номерных знаков.

Патрульные передали находку владельцу, который поблагодарил инспекторам за оперативность и неравнодушие.