Сумское НПО отгрузило «Укртрансгазу» два крупногабаритных шаровых крана ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» отправило в адрес ПАО «Укртрансгаз» два крупногабаритных шаровых крана с условным сечением 1200 и 1400 мм. Таким образом, общее количество арматуры, отгруженной СНПО украинскому партнеру согласно ряду контрактов, которые были заключены в 2016 году, достигло почти 960 единиц.

Изготовленные сумскими машиностроителями шаровые краны диаметром 1200 и 1400 мм являются самыми большими образцами запорной арматуры не только в продуктовой линейке предприятия, но и Украины. Вес крана DN 1200 составляет 30 тонн, а DN 1400 – 35 тонн. Оба они предназначены для подземного использования.

В целом же, действующими договорами с ПАО «Укртрансгаз» предусмотрена поставка свыше 1700 единиц шаровой запорной арматуры различных типоразмеров (от DN10 до DN 1400) и исполнения (как наземного, так и подземного).

«Краны нашего производства устанавливаются на различных участках отечественной газотранспортной системы, а также формируют так называемый стратегический запас заказчика. В соответствии с соглашениями с «Укртрансгазом», сумским машиностроителям нужно поставить еще чуть больше 760 единиц оборудования», – объясняет ведущий менеджер управления по продажам Павел Зуза.

Позицию ведущего производителя запорной арматуры Сумское НПО закрепило за собой с 1986 года. Данный вид продукции, отличающийся своей высокотехнологичной конструкцией корпуса и износостойкими уплотнениями, прекрасно зарекомендовал себя на компрессорных станциях, трубопроводах, химических комплексах в разных уголках мира, безотказно работая в температурных диапазонах от -60° до +80°С.

ПАО «Сумское НПО» специализируется на производстве газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности, а также атомных электростанций.

®