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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 13:38336

В Сумах пикетировали «Сумыгаз»

Пикетчики требовали установки индивидуальных счетчиков на газ и перерасчет за ранее выставленные начисления

Люди требовали установки индивидуальных газовых счетчиков

Олег Демьяненко

22 марта возле управления «Сумыгаз» собралось около сотни горожан. Организаторы собирали подписи под резолюцией пикета, в которой требуется: прекратить установку общедомовых счетчиков газа без согласия всех собственников квартир, прекратить применение "граничных норм потребления" для потребителей, отказавшихся от установки общедомовых счетчиков и обратившихся с просьбой установки индивидуальных счетчиков, выполнить требования НКРЭКП (о наличие нарушений в части составления актов одновременно на всех потребителей, газовикам рекомендовано привести свои действия в соответствие с законодательством), сделать перерасчет оплаты за газ потребителям, к которым применены "граничные объемы потребления" и обеспечить потребителей индивидуальными приборами учета газа. Определили срок выполнения требований – 10 дней. 

Анастасия Шимарина (слева) с участниками акции

Специалист по связи с общественностью и СМИ ПАО «Сумыгаз» Анастасия Шимарина прокомментировала, что заключенные с потребителями договора – типовые: «Ни одна газораспределительная компания не вносит в нее изменений. В них определено, что учет ведется либо по индивидуальному, либо по домовому счетчику, либо по нормам. Еще в июне 2016 г. все городские, сельские и областные администрации получили письмо от Нацкомиссии об обеспечении учета природного газа населением. в нем говорилось о том, что на государственном уровне принято решение об обеспечении подомового учета. До 1 января 2018 года компания должна обеспечить этот учет. 

По ее словам, переход на граничные нормы предусмотрено кодексом, если потребитель отказывается от установки приборов учета.

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