Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:45141

В Сумах за год собрали 7 миллионов родительских взносов

Заммэра Степан Пак подытожил год функционирования учебных заведений без родительских взносов.

Заместитель городского головы Степан Пак во время прямого эфира на одном из местных телеканалов рассказал о том, насколько удачно внедряется практика отказа от родительских средств в сумских школах и детсадах.

Тема была поднята учитывая то, что прошел уже год после того, как финансирование текущих потребностей дошкольных и средних учебных заведений проводятся исключительно за средства городского бюджета.

«Начиная с 2016 года из городского бюджета началось финансирование всех расходов в том числе и приобретение и содержание наших учебных заведений (35 школ и 37 детсадов). В прошлом году на эти цели было выделено почти 19 млн грн. На то время были просчитаны все потребности сферы образования», - сообщил Степан Пак.

Что же касается родительских взносов, то заместитель городского головы отметил, что даже тогда, когда только вводилась практика отказа от них, нельзя было запретить любому из родителей учеников, их родственникам или другим меценатам вносить любые средства на нужды учебного заведения . Ни о каких обязательствах речь не идет, и руководители школ и детсадов города хорошо об этом знают.

Такая же ситуация остается и сегодня. Только по собственному желанию родители могут вносить определенные суммы средств на нужды школы или детсада. В прошлом году эта сумма составила более 7 млн грн. Если родители не хотят и не могут помогать учебному заведению, где учится их ребенок, Степан Пак призвал и не делать этого. Ведь все потребности учебных заведений и без этого будут профинансированы из городского бюджета. Тем более, что на каждую школу в городской казне на этот год дополнительно предусмотрено 150 тыс. грн, а на детсад - 75 тыс. грн.

Общество Родительские взносы

По тематике

23.01.2017 08:56

Сумским школам дадут больше денег?

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение управлению образования и науки узнать, сколько нужно школам дополнительных средств, чтобы не привлекать родительских...

02.03.2016 15:59

Сумские депутаты инициируют созыв сессии по вопросу финансирования школ

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета от партии «За Україну!» Владимир Чепик....

12.02.2016 15:10

Мэр Сум опять пообещал, что поборов в школах не будет. Но лазейки есть

Мэр Сум Александр Лысенко пообещал, что средства наличными в учебные заведения родители не будут сдавать....

В Сумах собрали 7,5 тысяч подписей за отмену поборов школах
09.02.2016 15:48

В Сумах собрали 7,5 тысяч подписей за отмену поборов школах

За прошлую неделю было собрано более 7,5 тысяч подписей за отмену сбора «родительских средств» в сумских школах и детсадах....

09.02.2016 11:38

Несмотря на заверения мэра Сум, в школах продолжаются поборы. Берут наперед

С сумчан по-прежнему требуют сдать «благотворительные взносы» в школах.... 1

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Black comedy fest»
«Black comedy fest»
Кино Планета Кино
2D - 22:00
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 21:30 23:30
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 17:00 23:30
Украинская новая волна
Украинская новая волна
Кино Планета Кино
2D - 16:30
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 12:35 15:00 17:20 19:40 21:30
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
11:30 – 40 грн. 16:05 – 45 грн. 18:30 – 50 грн.
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:35 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.