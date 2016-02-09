В Сумах за год собрали 7 миллионов родительских взносов Заммэра Степан Пак подытожил год функционирования учебных заведений без родительских взносов.

Заместитель городского головы Степан Пак во время прямого эфира на одном из местных телеканалов рассказал о том, насколько удачно внедряется практика отказа от родительских средств в сумских школах и детсадах.

Тема была поднята учитывая то, что прошел уже год после того, как финансирование текущих потребностей дошкольных и средних учебных заведений проводятся исключительно за средства городского бюджета.

«Начиная с 2016 года из городского бюджета началось финансирование всех расходов в том числе и приобретение и содержание наших учебных заведений (35 школ и 37 детсадов). В прошлом году на эти цели было выделено почти 19 млн грн. На то время были просчитаны все потребности сферы образования», - сообщил Степан Пак.

Что же касается родительских взносов, то заместитель городского головы отметил, что даже тогда, когда только вводилась практика отказа от них, нельзя было запретить любому из родителей учеников, их родственникам или другим меценатам вносить любые средства на нужды учебного заведения . Ни о каких обязательствах речь не идет, и руководители школ и детсадов города хорошо об этом знают.

Такая же ситуация остается и сегодня. Только по собственному желанию родители могут вносить определенные суммы средств на нужды школы или детсада. В прошлом году эта сумма составила более 7 млн грн. Если родители не хотят и не могут помогать учебному заведению, где учится их ребенок, Степан Пак призвал и не делать этого. Ведь все потребности учебных заведений и без этого будут профинансированы из городского бюджета. Тем более, что на каждую школу в городской казне на этот год дополнительно предусмотрено 150 тыс. грн, а на детсад - 75 тыс. грн.