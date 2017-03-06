Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:07277

С 1 апреля в сумских троллейбусах стоимость проезда 2 грн

В первый день апреля вступит в действие решение горисполкома о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте.

Об этом сообщается на официальном сайте КП «Электроавтотранс». Стоимость проезда для пассажиров в троллейбусах составит – 2 грн (64 коп. будут компенсированы из горбюджета), для учеников 1-4 классов – 1 грн, в автобусах – 3 грн, как и раньше (69 коп. будут компенсированы из горбюджета, ранее из горбюджета компенсировали 45 коп.). Школьникам придется ездить в автобусах по полной цене.

Что касается проездных билетов, то стоимость месячного проездного в троллейбусах - 60 грн, проездной для автобуса - 120 грн, троллейбуса/автобуса - 160 грн, для учеников младшей школы доступен только проездной на троллейбус - 30 грн.

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Экономика КП «Электроавтотранс» Подорожание проезда Троллейбусы

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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