С 1 апреля в сумских троллейбусах стоимость проезда 2 грн В первый день апреля вступит в действие решение горисполкома о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте.

Об этом сообщается на официальном сайте КП «Электроавтотранс». Стоимость проезда для пассажиров в троллейбусах составит – 2 грн (64 коп. будут компенсированы из горбюджета), для учеников 1-4 классов – 1 грн, в автобусах – 3 грн, как и раньше (69 коп. будут компенсированы из горбюджета, ранее из горбюджета компенсировали 45 коп.). Школьникам придется ездить в автобусах по полной цене.

Что касается проездных билетов, то стоимость месячного проездного в троллейбусах - 60 грн, проездной для автобуса - 120 грн, троллейбуса/автобуса - 160 грн, для учеников младшей школы доступен только проездной на троллейбус - 30 грн.