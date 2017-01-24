Начальник Шосткинской полиции отвергает все обвинения

В этот же день была опубликована еще одна шокирующая новость. В ходе обысков в кабинете руководителя отдела полиции нашли большую сумму денег, золотые слитки, ювелирные изделия, коллекцию монет, а дома – оружие и флаг РФ.
В интервью Шостка.INFO начальник отдела полиции Виктор Гузей заявил, что не чувствует за собой вины. Он утверждает: материальные ценности, изъятые в служебном кабинете, ему не принадлежат. Их владелец – гражданское лицо (этому есть подтверждающие документы).
Что касается оружия, то оно обнаружено у родственника Виктора Гузея. В сейфе хранились 2 карабина и 2 гладкоствольных охотничьих ружья, которые принадлежат начальнику полиции. Оружие зарегистрировано. Другое оружие – собственность родственника, который также владеет обнаруженными в ходе обыска макетами АК-74 и ППШ. На макеты есть соответствующие документы.
Виктор Гузей опровергает информацию о российском флаге, который якобы у него нашли. «Это бред!», - заявляет он.
Резонансные задержания полицейских, произошедшие в марте, наш собеседник объясняет заинтересованностью определенных лиц. «Кто-то в чем-то заинтересован, кто-то преследует какую-то цель», - считает Виктор Гузей.
Сейчас он находится в отпуске (с 20 марта). Начальник отдела полиции надеется на объективное расследование: «Следствие разберется и сделает объективный вывод. Я за собой вины не чувствую».
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