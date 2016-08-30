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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4896

На Сумщине поймали рыбного браконьера

На выходных главным государственным инспектором Сумырыбоохраны был задержан 40-летний житель села Терны Недригайловского района, который на водохранилище «Биж» у с. Бижевка Бурынского района ловил рыбу запрещенным орудием лова – сетью.

Наловил мужчина около 5 килограмм рыбы (щука, сазан, линь, карась), причинив ущерб рыбному хозяйству Украины на сумму 2214,0 грн. Относительно вышеупомянутого лица был составлен протокол по ч.4 ст.85 КУоАП. Орудия лова изъято на склад Сумырыбоохраны, согласно акту изъятого имущества.

Протокол об административном правонарушении будет направлено в Недригайловский райсуд для решения вопроса о привлечении нарушителя к ответственности в порядке действующего законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Браконьерство

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