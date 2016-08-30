На Сумщине поймали рыбного браконьера

Наловил мужчина около 5 килограмм рыбы (щука, сазан, линь, карась), причинив ущерб рыбному хозяйству Украины на сумму 2214,0 грн. Относительно вышеупомянутого лица был составлен протокол по ч.4 ст.85 КУоАП. Орудия лова изъято на склад Сумырыбоохраны, согласно акту изъятого имущества.
Протокол об административном правонарушении будет направлено в Недригайловский райсуд для решения вопроса о привлечении нарушителя к ответственности в порядке действующего законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.
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