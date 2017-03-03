Мэр Сум не хочет отменять итоги транспортного конкурса Сегодня, 22 марта, на согласительном совете Сумского горсовета мэр Сум отказался вносить в повестку дня следующей сессии проект решения об отмене решения исполкома, которое утвердило результаты транспортного конкурса.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Только что городской голова Лысенко А.Н. отказался вносить в повестку дня проект решения об отмене решения исполнительного комитета от 07 марта.

Это то решение, которое по факту легализовало транспортный беспредел на 5 лет.

Аргументация железная и достойная первого человека города - НЕ ХОЧУ...

И хотя, некоторые активисты считают, что их права не нарушены, мы - представители трех фракций считаем иначе.

Будем вносить данный проект, с голоса на сессии», - написал Лантушенко.