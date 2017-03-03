Мэр Сум не хочет отменять итоги транспортного конкурса

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.
«Только что городской голова Лысенко А.Н. отказался вносить в повестку дня проект решения об отмене решения исполнительного комитета от 07 марта.
Это то решение, которое по факту легализовало транспортный беспредел на 5 лет.
Аргументация железная и достойная первого человека города - НЕ ХОЧУ...
И хотя, некоторые активисты считают, что их права не нарушены, мы - представители трех фракций считаем иначе.
Будем вносить данный проект, с голоса на сессии», - написал Лантушенко.
В Сумском горсовете зарегистрирован проект решения об отмене решения исполкома «О введении в действие решения конкурсного комитета по перевозке пассажиров...
В связи с решением исполкома Сумского горсовета о введении в действии итогов транспортного конкурса, с 20 марта в Сумах автобусы...
Сегодня, 7 марта, на информпортале Сумского горсовета появилось решение исполкома «О введении в действие решения конкурсного комитета по перевозке пассажиров...
Сегодня, 3 марта, в Сумском горсовете проходило внеочередное заседание исполкома....
Сегодня, 3 марта, в Сумском горсовете исполком рассматривает проект решения об утверждении результатов транспортного конкурса.... 1