Сумской чиновник заплатит 26 тысяч за снесенный столб Более 26 тыс. грн должен заплатить за сбитый столб начальник управления коммунального имущества Василий Щербак.

Об этом UA:СУМИ сообщил директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог: «Калькуляция – 26,5 тысяч грн. Она состоит из трудозатрат, зарплаты, стоимости бетона, все, что понадобится для восстановления контактной сети. Одна же опора стоит больше 10 тыс. грн».

Кроме того, чиновник должен заплатить штраф за управление в состоянии алкогольного опьянения – 10200 грн с лишением права управления на 1 год, а также за совершение ДТП - 340 грн или лишение права управления от 6 месяцев до 1 года».

Напомним, чиновник на машине врезался в столб троллейбусной линии 15 марта около 22 часов. Произошло это на улице Ильинская. По информации пресс-службы патрульной полиции, водитель автомобиля «Тойота Камри» был в состоянии алкогольного опьянения, которое 12 раз превышал норму.