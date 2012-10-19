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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:12175

В Сумах прошлогодняя плитка (не)пережила зиму

В прошлом году на ул. Соборной перекладывали плитку в местах наибольших луж.

О том, как она (не)пережила зиму, заметил сумчанин Александр Мироненко, написав у себя в фейсбуке:

«На центральной исторической улице - Соборной - в прошлом году переложили плитку. Вот так эта плитка выглядит сейчас. Не прошло и года. С таким качеством пора, наверное, вообще запрещать класть любую плитку в Сумах без проведения экспертизы на устойчивость к изменениям температуры», - написал он.

Общество Плитка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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