В Сумах прошлогодняя плитка (не)пережила зиму В прошлом году на ул. Соборной перекладывали плитку в местах наибольших луж.

О том, как она (не)пережила зиму, заметил сумчанин Александр Мироненко, написав у себя в фейсбуке:

«На центральной исторической улице - Соборной - в прошлом году переложили плитку. Вот так эта плитка выглядит сейчас. Не прошло и года. С таким качеством пора, наверное, вообще запрещать класть любую плитку в Сумах без проведения экспертизы на устойчивость к изменениям температуры», - написал он.