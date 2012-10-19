В Сумах прошлогодняя плитка (не)пережила зиму

О том, как она (не)пережила зиму, заметил сумчанин Александр Мироненко, написав у себя в фейсбуке:
«На центральной исторической улице - Соборной - в прошлом году переложили плитку. Вот так эта плитка выглядит сейчас. Не прошло и года. С таким качеством пора, наверное, вообще запрещать класть любую плитку в Сумах без проведения экспертизы на устойчивость к изменениям температуры», - написал он.
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